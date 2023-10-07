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Заседание СБ ООН по обострению в Израиле может пройти 9 октября

Заседание СБ ООН по обострению в Израиле может пройти 9 октября Совет Безопасности ООН может провести заседание по обострению ситуации вокруг сектора Газа уже в понедельник, 9 октября, его сроки и формат пока определяются.
Другие страны
7 октября 2023 г. 19:39
Заседание СБ ООН по обострению в Израиле может пройти 9 октября

Совет Безопасности ООН может провести заседание по обострению ситуации вокруг сектора Газа уже в понедельник, 9 октября, его сроки и формат пока определяются.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили источники во всемирной организации.

"Заседание готовится, возможно, состоится в понедельник", - сказал собеседник агентства.

В субботу утром со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел израильской территории. Армия Израиля объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале операции "Железные мечи" в ответ на атаку со стороны палестинского анклава. По ее данным, из сектора Газа запущено за последние часы не менее 2,2 тыс. ракет. Глава Политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания назвал операцию палестинских радикалов вблизи сектора Газа реакцией на агрессивные действия израильских властей по отношению к мечети Аль-Акса в центре Иерусалима.

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