Заседание парламента Словакии по вотуму недоверия правительству пройдет 28 января

Внеочередное заседание Национального совета (однопалатного парламента) Словакии, на котором обсудят предложение прозападных оппозиционных партий по вынесению вотума недоверия правительству Роберта Фицо, состоится во вторник.

Внеочередное заседание Национального совета (однопалатного парламента) Словакии, на котором обсудят предложение прозападных оппозиционных партий по вынесению вотума недоверия правительству Роберта Фицо, состоится во вторник.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Teraz.

Представители прозападных оппозиционных партий Словакии повторно внесли в парламент предложение по вынесению вотума недоверия правительству Фицо 22 января. Первое предложение от 15 января утратило силу после ухода оппозиционеров с заседания парламента, по итогам которого должно было пройти голосование. Тогда оппозицию не устроил закрытый статус сессии парламента. Он был установлен по инициативе властей из-за необходимости зачитать депутатам выдержки из секретного доклада Словацкой информационной службы (контрразведки) о попытках дестабилизации обстановки в стране.