Заседание контактной группы по Украине пройдет в Минске 7 июля

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Заседание трехсторонней контактной группы по Украине начнется 7 июля в 15:00 в Минске.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом написала пресс-секретарь экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер на своей странице в Facebook.

По ее словам, перед этим состоится встреча участников всех четырех рабочих подгрупп - по безопасности, экономическим, политическим и гуманитарным вопросам.

"Седьмого июля в 15:00 в Минске начнется заседание трехсторонней контактной группы. Речь пойдет обо всех вопросах выполнения Минского протокола", - написала Олифер.

Заседание впервые пройдет под председательством нового представителя ОБСЕ в контактной группе Мартина Сайдика.





