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    Заседание контактной группы по Украине пройдет в Минске 7 июля

    Перед этим состоится встреча участников всех четырех рабочих подгрупп

    Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Заседание трехсторонней контактной группы по Украине начнется 7 июля в 15:00 в Минске.

    Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом написала пресс-секретарь экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер на своей странице в Facebook.

    По ее словам, перед этим состоится встреча участников всех четырех рабочих подгрупп - по безопасности, экономическим, политическим и гуманитарным вопросам.

    "Седьмого июля в 15:00 в Минске начнется заседание трехсторонней контактной группы. Речь пойдет обо всех вопросах выполнения Минского протокола", - написала Олифер.

    Заседание впервые пройдет под председательством нового представителя ОБСЕ в контактной группе Мартина Сайдика.



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