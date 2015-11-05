​ Заседание Кассационного суда Египта по Мубараку перенесено на январь

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Заседание Кассационного суда по делу бывшего президента Египта Хосни Мубарака о гибели демонстрантов в дни январской революции 2011 года перенесено на 21 января 2016 года. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом было объявлено 5 ноября на слушаниях в Каире.

Жертвами волнений стали сотни участников акций протеста, в ходе выступлений в толпу врывались вооружённые люди на верблюдах, силовики применяли слезоточивый газ, звучал стрельба. Мубарак в итоге был свергнут и арестован. По версии следствия, он несёт личную ответственность за жестокий разгон демонстрантов. Ему были предъявлены обвинения в убийстве, в июне 2012-го бывшему президенту было назначено наказание в виде пожизненного заключения, вместе с ним осуждены несколько высокопоставленных чиновников. Спустя два года, после смены руководства страны дело было пересмотрено, с Мубарака сняли все обвинения в убийствах, а также в коррупции. Это решение суда Каира обжаловала Генпрокуратура, заявив о процессуальных нарушениях.

Хосни Мубараку сейчас 87 лет, последние годы он находится в больнице, врачи и адвокаты неоднократно заявляли о плохом состоянии его здоровья.