Президент Туркменистана провел заседание Кабинета министров

Президент Сердар Бердымухамедов по цифровой системе провел заседание Кабинета министров, на котором были рассмотрены актуальные вопросы жизнедеятельности государства и проекты ряда документов, направленных на дальнейшее развитие базовых отраслей националь

Президент Сердар Бердымухамедов по цифровой системе провел заседание Кабинета министров, на котором были рассмотрены актуальные вопросы жизнедеятельности государства и проекты ряда документов, направленных на дальнейшее развитие базовых отраслей национальной экономики.

Как сообщает Report, переходя к повестке дня, президент Туркменистана первой предоставил слово председателю Меджлиса Милли Генгеша Г.Маммедовой, которая проинформировала об итогах состоявшейся 28–29 марта рабочей поездки туркменской делегации в город Алматы (Республика Казахстан) для участия в торжественном заседании Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств, посвященном 30-летнему юбилею МПА СНГ, а также в мероприятиях и встречах, приуроченных к этой дате.

В рамках заседания состоялись выступления его участников, основной темой которых стала деятельность Ассамблеи за прошедшие годы. Председатель Совета МПА СНГ Валентина Матвиенко от имени Ассамблеи передала президенту Сердару Бердымухамедову теплые поздравления с убедительной победой в выборах на высший государственный пост.

В ходе пребывания в Алматы состоялась встреча делегации Туркменистана с председателем Сената Парламента Республики Казахстан, на которой были обсуждены вопросы дальнейшего развития парламентского сотрудничества как неотъемлемой составляющей традиционно дружественных, добрососедских отношений между двумя странами.

Президент Сердар Бердымухамедов отметил важность вклада парламентариев в дело дальнейшего углубления демократических и интеграционных процессов, укрепления позиций Туркменистана и продвижения его инициатив на международной арене.

Глава Туркменистана указал на необходимость дальнейшего расширения межпарламентских связей, способствующих обмену опытом в области законотворчества, ознакомлению международной общественности с историческим опытом и современными достижениями нашей страны на пути развития демократического правового государства.

Затем заместитель председателя Кабинета министров М.Мухаммедов отчитался о положении дел в курируемой сфере, а также о ведущейся по поручению Президента Туркменистана работе по приватизации госсобственности, развитию негосударственного сектора, дальнейшей реализации политики роста малого и среднего предпринимательства, повышению эффективности управлением госсобственностью.

В данном контексте прозвучала информация о результатах анализа, проведённого Министерством финансов и экономики совместно с министерствами, отраслевыми ведомствами и хякимликами велаятов по разгосударствлению и приватизации предприятий и объектов.

Подготовленные предложения в установленном порядке рассмотрены на заседаниях соответствующей Межведомственной комиссии. Было признано целесообразным приватизировать посредством аукционных торгов ряд объектов и реализовать через фондовую биржу долю, относящуюся к госучреждению.

Резюмируя доклад, глава Туркменистана отметил, что первоочередные задачи, стоящие перед национальной экономикой, предусматривают поэтапный переход к рыночным отношениям, внедрение эффективных методов хозяйствования, а также разгосударствление объектов.

Одобрив представленное предложение, президент Сердар Бердымухамедов поручил вице-премьеру и в дальнейшем предпринимать комплексные меры для успешной реализации намеченных в данном направлении работ. Также было дано указание держать под строгим контролем своевременное выполнение планов по приватизации и преобразованию объектов госсобственности в акционерные общества.

Далее заместитель председателя Кабинета министров Ш.Абдрахманов отчитался об итогах Международного форума по привлечению иностранных инвестиций в нефтегазовую отрасль Туркменистана.

Как подчеркивалось, среди главных факторов растущей привлекательности Туркменистана для иностранных инвесторов – стабильная экономическая и политическая ситуация в стране, а также соответствующая законодательная база.

Участники форума были ознакомлены с достижениями отечественной нефтегазовой отрасли, дальнейшими планами по её развитию. Отдельные выступления были посвящены таким темам, как освоение туркменского сектора Каспийского моря, диверсификация поставок туркменского природного газа и создание надёжной и стабильной системы вывода энергоносителей и газохимической продукции на международные рынки, проект строительства транснационального газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия.

Резюмируя отчет, президент Сердар Бердымухамедов отметил, что для развития одного из ведущих секторов национальной экономики – топливно-энергетического комплекса – в нашей стране претворяются в жизнь масштабные проекты, создаются необходимые условия по дальнейшему наращиванию производственных мощностей отрасли.

В данном контексте глава государства с удовлетворением констатировал, что при освоении природных ресурсов Туркменистан демонстрирует их рациональное использование, заботу об охране окружающей среды, реализацию важных международных инициатив по вопросам обеспечения энергетической безопасности в региональном и глобальном измерении.

Отметив, что наша Отчизна за последние годы значительно укрепила свои позиции на мировом энергетическом рынке как крупнейший поставщик энергоносителей, Президент Туркменистана поручил продолжить работу по активному привлечению иностранных инвестиций в отечественный ТЭК.

В рамках заседания Правительства прозвучал доклад заместителя председателя Кабинета министров Э.Оразгелдиева о проводимых программных работах по рациональному и эффективному использованию земельных ресурсов.

На рассмотрение президента Сердара Бердымухамедова были представлены предложения о выделении на постоянное и временное пользование в общей сложности 10 тысяч 545,22 гектара земель для строительных и производственных целей министерствам, отраслевым ведомствам, хякимликам и подведомственным им учреждениям и предприятиям в целях успешного выполнения задач, обозначенных в государственных программах.

Резюмируя отчет, глава государства отметил значимость АПК для динамичного роста национальной экономики и важность систематического совершенствования и расширения мер поддержки сельского хозяйства, реализации проектов по интенсивному развитию растениеводства и животноводства. В целом всё это призвано способствовать укреплению продовольственной безопасности и экспортного потенциала страны, планомерной замене импортируемых продовольственных товаров на отечественную продукцию.

При этом президент Туркменистана подчеркнул, что следует активно проводить аграрные реформы, внедрять эффективные формы хозяйствования, всесторонне поддерживать предпринимательские инициативы. Распорядившись продолжить комплексную работу в этом направлении, глава государства одобрил представленные предложения и дал вице-премьеру соответствующие поручения.

Затем заместитель председателя Кабинета министров Ч.Пурчеков отчитался о проводимой в стране работе по увеличению ассортимента строительной продукции.

Как отмечалось, в современную эпоху исключительное значение придается внедрению цифровой экономики, инновационных технологий, динамичному развитию конкурентоспособных, экспортно-ориентированных и импортозамещающих производств.

В целях обеспечения занятости населения, особенно в отдаленных регионах страны, Министерством промышленности и строительного производства ведется соответствующая работа по развитию среднего и малого предпринимательства, увеличению объёмов ВВП, развитию государственно-частного партнёрства, реализации инвестиционной политики, что способствует динамичному развитию национальной экономики.

Вице-премьер представил на рассмотрение главы государства предложение о налаживании в Койтендагском этрапе Лебапского велаята производства по выпуску 50 тысяч тонн кальцита в год, что будет способствовать насыщению отечественного рынка качественными строительными материалами из местных природных ресурсов, а также созданию новых рабочих мест.

Заслушав отчет, глава Туркменистана акцентировал внимание на необходимости формирования в стране мощной строительной индустрии, способной в полном объёме обеспечить отечественных потребителей импортозамещающей продукцией высокого качества.

Подчеркнув важность неуклонного наращивания потенциала отрасли и увеличения производства различных стройматериалов, пользующихся большим спросом как в стране, так и за рубежом, президент Сердар Бердымухамедов адресовал вице-премьеру ряд конкретных поручений в данном направлении.

В свою очередь заместитель председателя Кабинета министров Ч.Гылыджов доложил о подготовке рабочей программы мероприятий, приуроченных к 14-летию со дня образования Союза промышленников и предпринимателей страны.

В данной связи сообщалось, что 12–13 апреля намечено проведение выставки, на которой свою продукцию и достижения за этот период представят более 200 членов СППТ, специализирующихся в различных сферах.

На конференции, также приуроченной к этой дате, будут обсуждены стоящие перед отечественными предпринимателями новые задачи, в частности, связанные с внедрением инновационных технологий, цифровой системы, реализацией мер по развитию частного сектора, определенных в Национальной программе социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах.

Вице-премьер представил на рассмотрение главы государства программу намеченных мероприятий по случаю 14-летия образования Союза.

Заслушав отчет, президент Сердар Бердымухамедов отметил, что экономический потенциал отечественного бизнеса сегодня растёт за счёт увеличения его производственных ресурсов, внедрения инновационных технологий.

Негосударственный сектор играет значимую роль в модернизации и диверсификации отраслей национальной экономики, повышении объёмов и расширении ассортимента высококачественной, конкурентоспособной продукции, обеспечении продовольственного изобилия и роста экспортного потенциала страны, подчеркнул глава государства.

В этой связи была отмечена важность привлечения внимания мировых деловых кругов к достижениям наших предпринимателей, инвестиционному потенциалу туркменского бизнеса. Подчеркивалось, что очередной смотр должен стать не только демонстрацией успехов, но и комплексным мероприятием, способствующим продвижению продукции и услуг частных предприятий страны на мировых рынках, определению наиболее актуальных направлений наращивания инновационных процессов в отечественном бизнесе.

Одобрив представленный план мероприятий и дав конкретные поручения по организации предстоящих выставки и конференции СППТ на высоком уровне, президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что, чем больше возможностей для расширения деятельности у класса предпринимателей, тем более высокими являются темпы экономического развития страны, её перехода к рыночным отношениям.

Заместитель председателя Кабинета министров М.Маммедова доложила о подготовке к предстоящим в апреле текущего года культурным мероприятиям, посвящённым национальным праздникам и знаменательным событиям месяца, а также приуроченным к ним открытиям объектов социально-культурного назначения.

В честь девиза года "Эпоха народа с Аркадагом" запланированы конференции, "круглые столы", творческие встречи, брифинги, а также онлайн- и агитационно-пропагандистские мероприятия.

Разработана спортивная и культурная программа по случаю Всемирного дня здоровья.

В этом же месяце запланировано проведение конкурса среди фольклорных коллективов страны "Berkarar Watanyň folklor sungaty".

Кроме того, состоятся торжества по случаю Национального праздника туркменского скакуна.

Культурные мероприятия будут приурочены и к предстоящим церемониям открытия ряда значимых объектов.

Заслушав отчет, президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что все проводимые в стране культурно-массовые мероприятия и международные акции должны представлять во всём многообразии национальное искусство и богатое культурное наследие туркменского народа, способствовать их широкой популяризации.

Глава государства отметил, что торжества должны отражать достижения страны, способствовать утверждению в обществе принципов здорового образа жизни, раскрытию глубокой сути и самобытности многовековых традиций и обычаев, являющихся неотъемлемой составляющей национального достояния, нашей духовной сокровищницы.

Повсюду, в столице, городах и сёлах, в соответствии с национальными традициями необходимо регулярно на высоком уровне организовывать мероприятия, вдохновляющие наш народ на новые замечательные дела и великие свершения, сказал Президент страны, дав в этой связи вице-премьеру конкретные указания.

Затем заместитель председателя Кабинета министров С.Тойлыев доложил о подготовке к предстоящим 7 апреля текущего года в городе Ашхабад мероприятиям, приуроченным к Всемирному дню здоровья.

Как отмечалось, наглядным свидетельством высокой оценки и признания международным сообществом успехов Туркменистана в развитии спорта и физкультурно-оздоровительного движения стало объявление по инициативе Героя-Аркадага Гурбангулы Бердымухамедова 3 июня Всемирным днем велосипеда, а также единогласное принятие на состоявшемся 15 марта нынешнего года 61-м пленарном заседании 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций Резолюции "Интеграция массового велосипедного движения в системы общественного транспорта для достижения устойчивого развития".

По маршруту массового велопробега, который стартует от Монумента "Велосипед", будут организованы выступления мастеров искусств, музыкальных и танцевальных коллективов.

В числе приуроченных к Всемирному дню здоровья мероприятий также массовое восхождение по Тропе здоровья, всевозможные физкультурно-спортивные и оздоровительные акции.

Заслушав отчет, президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул важность проводимой работы по пропаганде и утверждению в обществе принципов здорового образа жизни и пропаганде различных видов спорта, в том числе велосипедного, напрямую способствующего укреплению здоровья и бодрости духа.

Будучи экологически чистым, велоспорт получает всё большую популярность в мире, особенно в нашей стране, вносящей свой весомый вклад в развитие массового оздоровительного движения.

Отметив, что благодаря социально ориентированной государственной политике, важнейшим приоритетом которой была и остаётся забота о человеке и его благополучии, Туркменистан обрел широкую известность как страна здоровья и высокого духа, глава государства поручил и впредь проводить масштабную работу в данном направлении, а также обеспечить высокий уровень всех запланированных мероприятий.

Затем заместитель председателя Кабинета министров, секретарь Государственного совета безопасности Ч.Аманов доложил о положении дел в подотчётных структурах, предпринимаемых практических шагах по выполнению положений Указа президента Туркменистана от 24 марта 2022 года "Об увольнении в запас из Вооруженных сил, других войск и военных органов военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, и об очередном призыве граждан страны на военную службу" и соответствующего Распоряжения.

Профильными структурами осуществляются меры с целью строгого исполнения в установленные документом сроки предусмотренных работ.

Резюмируя доклад, президент Сердар Бердымухамедов отметил, что Туркменистан, неуклонно следующий государственной политике, основанной на принципах позитивного нейтралитета, миролюбия, добрососедства и конструктивного международного взаимодействия, успешно реализует оборонительную Военную доктрину. Акцент был сделан на необходимости постоянного контроля за выполнением силовыми ведомствами всех намеченных планов в установленные сроки.

Говоря об увольнении в запас из Вооруженных сил, других войск и военных органов военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, глава государства распорядился провести всё необходимое в торжественной обстановке. При этом важно поощрить отличников боевой и общественно-гуманитарной подготовки, распорядился президент страны, поручив вице-премьеру, секретарю Госсовета безопасности уделять особое внимание соблюдению воинской дисциплины, патриотической работе в подразделениях и воинских частях, воспитанию призываемых молодых воинов на основе образцового примера славных предков. Наряду с этим дано указание принять все меры для проведения весенней призывной кампании на должном уровне.

Генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете министров М.Чакыев доложил о проекте Постановления "О создании и утверждении состава с туркменской стороны Совместной туркмено-азербайджанской комиссии по вопросам транспорта, транзита и логистики".

В рамках реализации Соглашения между правительствами Туркменистана и Азербайджанской Республики о создании вышеназванной Комиссии, подписанного 22 ноября 2018 года в Ашхабаде, подготовлено предложение об утверждении состава Комиссии с туркменской стороны.

Данный документ был представлен на рассмотрение главы государства.

Резюмируя отчет, президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что в настоящее время многосторонние отношения Туркменистана и Азербайджанской Республики, основанные на принципах дружбы, братства и добрососедства, ознаменованы новыми успехами. Достигнутые в ходе встреч и переговоров на различных уровнях договорённости, перспективные планы дальнейшего взаимодействия во всех сферах призваны вывести политические, торгово-экономические и культурные связи между двумя странами на более высокие рубежи, констатировал глава государства.

В данной связи большое значение придаётся регулярным контактам, в том числе в рамках Совместной туркмено-азербайджанской комиссии по вопросам транспорта, транзита и логистики, а также встречам представителей деловых кругов двух стран, работающих в данной сфере.

Глава Туркменистана сделал особый акцент на стратегическом значении транспортных маршрутов, соединяющих наши государства, подчеркнув актуальность реализации совместных масштабных инфраструктурных проектов.

Отметив важность принятия соответствующих мер с целью увеличения транзитных грузоперевозок, президент Сердар Бердымухамедов подписал представленный документ и, отправив его по цифровой системе, адресовал руководителю Агентства ряд конкретных поручений.

В продолжение отчета директор Агентства доложил о запланированном строительстве в городе Туркменбаши Балканского велаята пяти четырёхэтажных домов повышенной комфортности для работников сферы транспорта и коммуникаций, рассчитанных на 300 семей.

Сообщалось, что по результатам проведенного тендера на строительство данного жилого комплекса выбрано предложение Хозяйственного общества "Ynamly hyzmatdaşlar".

Заслушав отчет, президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что в последние годы в западном регионе, как и по всей стране, происходят разительные перемены, связанные с индустриализацией народнохозяйственного комплекса, интенсивным развитием транспортной системы, обретающей международное значение.

Дальнейшее улучшение социально-бытовых условий жизни народа в городах и сёлах, повышение благосостояния населения – основная цель реализации национальных программ и стратегий, отметил глава государства.

Это касается и качества строительных работ, и инженерно-технического обеспечения, а также внешней и внутренней отделки, благоустройства прилегающей территории, подчеркнул президент страны, адресовав руководителю Агентства ряд конкретных поручений.

Затем слово было предоставлено приглашённому на заседание заведующему отделом Государственного протокола и международных отношений Аппарата президента Туркменистана С.Мухамметдурдыеву, который отчитался по вопросам подготовки к предстоящему в начале апреля государственному визиту президента Республики Индия в нашу страну.

По итогам туркмено-индийских переговоров на высшем уровне предусматривается подписание пакета документов, направленных на укрепление нормативно-правовой базы взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, обеспечение надёжной основы для его дальнейшего расширения.

На рассмотрение главы государства Сердара Бердымухамедова была представлена Программа визита, также включающая культурную составляющую, что предоставит высокому гостю и членам сопровождающей его делегации возможность ознакомиться с достопримечательностями столицы, богатым национальным наследием туркменского народа.

Заслушав отчёт, Президент Туркменистана отметил, что одним из приоритетов претворяемого в жизнь нейтральной Отчизной внешнеполитического курса, нацеленного на конструктивное взаимодействие со всеми заинтересованными зарубежными партнёрами, является наращивание продуктивных связей со странами Азиатского региона, в числе которых – Республика Индия.

Говоря об этом, глава государства подчеркнул важность запланированной в Ашхабаде встречи в верхах, призванной способствовать динамичному развитию традиционного туркмено-индийского диалога, опирающегося на прочный фундамент многовековой дружбы и глубокие исторические корни.

В продолжение темы президент Сердар Бердымухамедов акцентировал внимание на имеющемся внушительном потенциале для активизации межгосударственного сотрудничества в экономической сфере, увеличения объёмов торгового оборота, реализации перспективных совместных проектов.

Наряду с топливно-энергетическим сектором существуют широкие возможности для эффективного взаимодействия в таких отраслях, как промышленность, транспорт и коммуникации, передовые технологии и др.

Неотъемлемой составляющей межгосударственных отношений традиционно выступают культурно-гуманитарные связи, издавна объединяющие туркменский и индийский народы и получившие в современную эпоху новое наполнение.

Туркменистан и Республика Индия также конструктивно сотрудничают в многостороннем формате, в рамках авторитетных региональных и международных организаций и структур.

Обобщая сказанное, президент Сердар Бердымухамедов поручил соответствующим руководителям обеспечить высокий организационный уровень подготовки к предстоящему государственному визиту президента Республики Индия в нашу страну.

На заседании Правительства были рассмотрены также другие важные вопросы государственной жизни, по которым приняты соответствующие решения.

Завершая заседание Кабинета министров Туркменистана по цифровой системе, президент Сердар Бердымухамедов пожелал всем его участникам крепкого здоровья, семейного благополучия и больших успехов в работе во имя дальнейшего процветания Отчизны.