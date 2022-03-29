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Заседание глав МИД стран НАТО пройдет 6-7 апреля в Брюсселе

Заседание глав МИД стран НАТО пройдет 6-7 апреля в Брюсселе Плановое заседание министров иностранных дел стран-членов НАТО пройдет в Брюсселе 6-7 апреля.
Другие страны
29 марта 2022 г. 17:13
Заседание глав МИД стран НАТО пройдет 6-7 апреля в Брюсселе

Плановое заседание министров иностранных дел стран-членов НАТО пройдет в Брюсселе 6-7 апреля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник пресс-служба альянса.

"Заседание Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел состоится в штаб-квартире НАТО в среду, 6 апреля, и четверг, 7 апреля. Встреча будет проходить лично под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга", - отмечается в сообщении.

Повестка дня по традиции будет обнародована накануне заседания.

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