Заседание глав МИД стран НАТО пройдет 6-7 апреля в Брюсселе

Плановое заседание министров иностранных дел стран-членов НАТО пройдет в Брюсселе 6-7 апреля.

Плановое заседание министров иностранных дел стран-членов НАТО пройдет в Брюсселе 6-7 апреля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник пресс-служба альянса.

"Заседание Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел состоится в штаб-квартире НАТО в среду, 6 апреля, и четверг, 7 апреля. Встреча будет проходить лично под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга", - отмечается в сообщении.

Повестка дня по традиции будет обнародована накануне заседания.