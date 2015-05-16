Зариф: У "шестерки" нет единой позиции по пунктам соглашения по ИЯП

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ "Шестерка" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) до сих пор не имеют единой позиции по некоторым вопросам окончательного соглашения по иранской ядерной программе.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью субботнему изданию немецкого журнала Spiegel.

"В основном, мы уже обсудили в Лозанне все пункты, однако они должны быть теперь так сформулированы, чтобы это устроило всех - Иран, посредников "шестерки", то есть США, Китай, Россию, Францию, Великобританию, Германию, - а также ЕС. Большую часть времени занимают, кстати, переговоры в "шестерке". По некоторым вопросам у них до сих пор нет единой позиции", - заявил Зариф.

По словам Зарифа, "понятно, что все санкции ЕС и США будут сняты" в результате подписания соглашения, и хотя "процедура будет разной", для Тегерана будет иметь решающее значение результат.

"Мы все озабочены насколько искренне и серьезно действуют наши западные партнеры, особенно США. Недоверие огромно, и оно взаимно", - заявил глава МИД.