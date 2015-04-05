Зариф: санкции СБ ООН против Ирана снимут после подписания соглашения

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Санкции СБ ООН в отношении Ирана будут незамедлительно сняты, если соглашение по иранской ядерной программе будет подписано, сообщил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Все резолюции Совета Безопасности будут сняты в день подписания соглашения, Совет Безопасности останется посредником соглашения", - приводит агентство Рейтер слова Зарифа, сказанные им в интервью местному телеканалу в субботу.

Зариф также отметил, что в случае, если страны "шестерки" нарушат какие-либо из достигнутых договоренностей, Иран предпримет ответные меры и вернется к тому уровню мощностей обогащения урана, который он имеет в настоящий момент, отмечает Report со ссылкой на РИА "Новости".

С прошлой недели в Лозанне проходили переговоры по иранскому урегулированию, участниками которых стали страны "шестерки" (пять постоянных членов СБ ООН и ФРГ) и Иран. В четверг глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что Иран и "шестерка" международных посредников заложили основы будущего всеобъемлющего плана по урегулированию иранской ядерной проблемы.