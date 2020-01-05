​Зариф провел переговоры с главами МИД Пакистана, Ливана и Индии

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на фоне убийства генерала Касема Сулеймани провел телефонные разговоры с министром иностранных дел Ливана Джебраном Басилем, главой МИД Пакистана Шахом Мехмудом Куреши и главой индийского МИД Субраманиамом Джайшанкаром.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает иранское внешнеполитическое ведомство.

Как сообщил иранский МИД в официальном Telegram-канале, стороны обсудили последние региональные и международные события на фоне убийства генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.

Главы МИД Ливана и Пакистана выразили соболезнования иранскому правительству и народу в связи с гибелью генерала.