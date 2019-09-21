Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прокомментировал военную операцию арабской коалиции в Йемене, передает Report.

«Поскольку саудовский режим безосновательно обвинил Иран в нападениях на его нефтяные объекты, любопытно, что они нанесли ответный удар по Ходейда в Йемене сегодня, нарушив режим прекращения огня ООН», — написал Зариф на своей странице в Twitter.

Он заявил, что «понятно, что даже сами саудиты не верят выдумке об иранском участии».

Ранее арабская коалиция сообщила, что начала военную операцию на севере Ходейды в Йемене.