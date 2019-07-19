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Зариф предложил США решение для снятия санкций с ИРИ

Зариф предложил США решение для снятия санкций с ИРИ

Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф предложил США подписать протокол, который предусматривает расширенные инспекции объектов ядерной программы Ирана, в ответ на снятие санкций Вашингтона.

Как передает Report, об этом сообщает The Guardian. 

"Если Трамп хочет большего за большее, мы можем ратифицировать Дополнительный протокол, и он может отменить установленные им санкции".

По его словам, американский лидер Дональд Трамп "заявлял, что предпримет любые меры в Конгрессе".

"Отмените санкции, и у вас будет Дополнительный протокол ещё до 2023 года", - добавил глава МИД Ирана.

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