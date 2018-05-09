Зариф: Ответ Ирана на шаг Трампа будет зависеть от переговоров с участниками СВПД

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Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ "Ответная реакция Ирана на решение президента США Дональда Трампа выйти из соглашения по ядерной программе Тегерана будет зависеть от итогов дипломатических контактов Исламской Республики с остающимися странами-участницами этой сделки".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на своей официальной странице в Twitter.

"В ответ на постоянные нарушения со стороны США и незаконный выход из ядерной сделки, в соответствии с указаниями президента Роухани, я предприму дипломатические усилия, чтобы выяснить, смогут ли остающиеся участники СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий) полностью обеспечить его выгоды для Ирана, - написал Зариф. - Итог будет определять наш ответ".

СВПД - договоренности, достигнутые с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, КНР, США, Франция) и Германией в июле 2015 года и вступившие в стадию реализации в январе 2016 года. В ответ на отмену санкций, введенных ранее СБ ООН, США и Евросоюзом, Иран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.