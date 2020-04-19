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Зариф отверг предложение Трампа предоставить Ирану аппараты ИВЛ

​Зариф отверг предложение Трампа предоставить Ирану аппараты ИВЛ

Тегеран не нуждается в аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые предложил стране президент США Дональд Трамп.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье написал на своей странице в Twitter глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Иран начнет экспортировать ИВЛ в течение нескольких месяцев, Дональд Трамп, - отметил он. - Все, что вам нужно сделать, это прекратить вмешиваться в дела других стран, и в особенности (в дела) моего народа".

Министр добавил, что "Иран не будет принимать советы ни от какого американского политика".

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