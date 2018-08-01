Зариф назвал США единственным виновником прекращения переговоров с Ираном

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Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что США следует винить только себя в прекращении переговоров с Ираном после выхода из совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

"У Ирана и США было два года переговоров. С ЕС/Евротройкой, Россией и Китаем мы достигли уникального многостороннего соглашения — СВПД. Оно работает. США могут винить только себя в отказе от участия и выходе из переговоров. Угрозы, санкции и пиар-ходы не будут работать. Попробуйте уважение — к иранцам и международным обязательствам", — написал Зариф в Twitter, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Как пишет агентство IRNA, официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Бахрам Касеми заявил, что непонятно, как "Трамп может доказать, что его недавние заявления были сделаны из-за подлинной готовности, а не для демагогии", "пока министерство финансов США переходит от одной страны к другой, чтобы убедить их прекратить сотрудничать с Ираном".