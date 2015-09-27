​Зариф: Кризис с беженцами вынудил ЕС осознать срочность урегулирования в Сирии

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Кризис с беженцами вынудил страны Европейского союза осознать необходимость срочного урегулирования конфликта в Сирии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на встрече со специальным представителем генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, состоявшейся в субботу в Нью-Йорке.

По словам министра, раньше ему казалось, что "Европа уделяет этому кризису меньше внимания, чем нужно".

Но сейчас, когда страны ЕС столкнулись с наплывом беженцев, они начинают менять свою точку зрения. Зариф отметил, что замечает это в комментариях многих европейских официальных лиц, в том числе президента Австрии Хайнца Фишера, а также глав МИД Испании и Германии Хосе Мануэля Гарсиа-Маргальо и Франк-Вальтера Штайнмайера.

"Все, кто говорили с нами, говорят о срочности поиска решения, чего на самом деле не хватало раньше", - сказал Зариф.