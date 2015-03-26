Зариф: Иран и "шестерка" хотят разрешить все вопросы за несколько дней

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/Тегеран и "шестерка" постараются разрешить противоречия по ядерной программе Ирана в течение предстоящих нескольких дней, заявил глава МИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Мы продолжаем переговоры. Мы продвинулись в нужном направлении. Мы не можем говорить ни о какой части соглашения, пока мы не сложим паззл, а пока мы не сложим его, мы не знаем, как будет выглядеть общая картина", - сказал он.

Министр отметил, что сторонам "необходимо достичь понимания по всем вопросам".

"Мы пытаемся разрешить все вопросы в течение предстоящих нескольких дней", - подчеркнул Зариф.