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    Зариф: Иран и "шестерка" хотят разрешить все вопросы за несколько дней

    Джавад Зариф заявил, что переговоры двигаются в нужном направлении

    Баку. 26 марта. REPORT.AZ/Тегеран и "шестерка" постараются разрешить противоречия по ядерной программе Ирана в течение предстоящих нескольких дней, заявил глава МИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

    "Мы продолжаем переговоры. Мы продвинулись в нужном направлении. Мы не можем говорить ни о какой части соглашения, пока мы не сложим паззл, а пока мы не сложим его, мы не знаем, как будет выглядеть общая картина", - сказал он.

    Министр отметил, что сторонам "необходимо достичь понимания по всем вопросам".

    "Мы пытаемся разрешить все вопросы в течение предстоящих нескольких дней", - подчеркнул Зариф.

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