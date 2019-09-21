Зариф анонсировал встречу глав МИД стран-участниц ядерной сделки

Зариф анонсировал встречу глав МИД стран-участниц ядерной сделки

21 сентября, 2019 01:07

https://report.az/storage/news/f3d24bab39c3a77bb46306c453773de2/98332017-11e5-41a6-a64a-e9d82fd7979c_292.jpg Встреча глав МИД стран-членов иранской ядерной сделки пройдет в Нью-Йорке 25 сентября, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, передает Report со ссылкой на РИА Новости. "Заседание министров иностранных дел Ирана и стран группы "4+1" (Россия, Китай, Франция, Великобритания и Германия) пройдет в Нью-Йорке в среду", - цитирует агентство ISNA Зарифа, прибывшего в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии ГА "Заседание министров иностранных дел Ирана и стран группы "4+1" (Россия, Китай, Франция, Великобритания и Германия) пройдет в Нью-Йорке в среду", - цитирует агентство ISNA Зарифа, прибывшего в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии ГА ООН .Министр написал, что проведет также двусторонние встречи с членами группы "4+1". Видеозапись его выступления размещена в Twitter пресс-секретаря постпредства Ирана при ООН.Отвечая на вопрос, планируются ли переговоры с США в ходе Генассамблеи ООН, Зариф заявил: "США – это не весь мир. Мы собираемся взаимодействовать со множеством государств. Президент пообщается со множеством лидеров, я встречусь со множеством министров иностранных дел, мы встретимся с генсеком ООН".