Зариф анонсировал встречу глав МИД стран-участниц ядерной сделки

Встреча глав МИД стран-членов иранской ядерной сделки пройдет в Нью-Йорке 25 сентября, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, передает Report со ссылкой на РИА Новости."Заседание министров иностранных дел Ирана и стран группы "4+1" (Россия, Китай, Франция, Великобритания и Германия) пройдет в Нью-Йорке в среду", - цитирует агентство ISNA Зарифа, прибывшего в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии ГА ООН.Министр написал, что проведет также двусторонние встречи с членами группы "4+1". Видеозапись его выступления размещена в Twitter пресс-секретаря постпредства Ирана при ООН.Отвечая на вопрос, планируются ли переговоры с США в ходе Генассамблеи ООН, Зариф заявил: "США – это не весь мир. Мы собираемся взаимодействовать со множеством государств. Президент пообщается со множеством лидеров, я встречусь со множеством министров иностранных дел, мы встретимся с генсеком ООН".
Зариф анонсировал встречу глав МИД стран-участниц ядерной сделкиЗариф анонсировал встречу глав МИД стран-участниц ядерной сделки
https://report.az/storage/news/f3d24bab39c3a77bb46306c453773de2/98332017-11e5-41a6-a64a-e9d82fd7979c_292.jpg
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