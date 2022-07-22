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Заразившийся COVID-19 Байден утверждает, что он в полном порядке

Заразившийся COVID-19 Байден утверждает, что он в полном порядке Заразившийся коронавирусом 79-летний президент США Джо Байден заявил, что чувствует себя хорошо и продолжает активно работать.
Другие страны
22 июля 2022 г. 03:08
Заразившийся COVID-19 Байден утверждает, что он в полном порядке

Заразившийся коронавирусом 79-летний президент США Джо Байден заявил, что чувствует себя хорошо и продолжает активно работать.

Как сообщает Report, об этом американский президент написал в своем твиттере.

"Я в полном порядке. Благодарю за заботу... Продолжаю заниматься делами!" - написал Байден.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Байден получил положительный результат тестирования на COVID-19, ему назначили лечение, но он продолжает выполнять обязанности из своей резиденции. Она добавила, что президент США испытывает легкие симптомы заболевания и начал принимать лекарство от коронавируса Paxlovid, разработанное компанией Pfizer.

Жан-Пьер отметила, что в прошлый раз Байден делал тест во вторник, и тогда результаты были отрицательными.

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Версия на азербайджанском языке Koronavirusa yoluxmuş Cozef Bayden səhhətindən bəhs edib

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