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Резкий рост заразившихся COVID-19 зафиксирован в Казахстане

Резкий рост заразившихся COVID-19 зафиксирован в Казахстане За прошедшую неделю заражаемость коронавирусом в Казахстане выросла в 1,4 раза
Другие страны
8 января 2022 г. 13:30
Резкий рост заразившихся COVID-19 зафиксирован в Казахстане

За прошедшую неделю заражаемость коронавирусом в Казахстане выросла в 1,4 раза.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила cегодня председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава республики Айжан Есмагамбетова.

"За последнюю неделю заболеваемость по стране выросла в 1,4 раза, за сутки зарегистрировано 1 510 случаев, при этом 75% заболеваемости приходится на три региона - это Алматы, город Нур-Султан и город Шымкент", - сказала она в эфире телеканала "Хабар-24".

По словам представителя Минздрава, рост случаев заражения связан с выявленной циркуляцией омикрон-штамма коронавируса, а также с интенсивной внутренней миграцией населения по стране в период новогодних праздников.

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Версия на английском языке Kazakhstan reports sharp growth in coronavirus infections

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