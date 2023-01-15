Запуск ракеты SpaceX в интересах Космических сил США перенесен на сутки

Запуск американской тяжелой ракеты Falcon Heavy с миссией USSF-67 в интересах Космических сил США, запланированный на воскресенье по бакинскому времени, перенесен на сутки.

Запуск американской тяжелой ракеты Falcon Heavy с миссией USSF-67 в интересах Космических сил США, запланированный на воскресенье по бакинскому времени, перенесен на сутки.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

В рамках миссии на геостационарную орбиту должен быть выведен военный спутник связи CBAS-2 (Continuous Broadcast Augmenting SATCOM 2).

По официальным данным командования Космических систем США, CBAS-2 позволит расширить возможности существующей военной спутниковой связи для обеспечения руководства страны и боевых командований. Конкретные данные о спутнике строго засекречены.

Его масса составляет около трех тонн.

В качестве вторичной полезной нагрузки ракета также выведет на орбиту аппарат LDPE-3A, предназначенный для проведения в космосе экспериментов в интересах Пентагона. Он является платформой для шести мини-спутников, задачи которых не раскрываются.

Запуск ракеты Falcon Heavy со спутниками в интересах Космических сил США планируется осуществить со стартового комплекса 39А на авиабазе на мысе Канаверал во Флориде в воскресенье в 17:56 по времени Восточного побережья США (в понедельник в 02:56 по Баку).