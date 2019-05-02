​Запуск первой в Японии частной ракеты-носителя вновь отложили

Испытание первой в Японии полностью частной ракеты-носителя было отложено в четверг из-за сильного ветра.

Об этом объявил ее владелец и разработчик - компания Interstellar Technologies, базирующаяся на острове Хоккайдо, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Ранее 30 апреля запуск уже отменялся из-за обнаруженной технической неполадки. В настоящее время о новой дате запуска не сообщается.

Ракета длиной около 10 м, диаметром 50 см и весом около 1 т призвана в ходе испытания подняться в открытый космос на высоту примерно 100 км. После этого она должна упасть в море у городска Тайки на острове Хоккайдо, где развернут первый в Японии частный космодром, принадлежащий Interstellar Technologies.

Ориентировочно с 2020 года компания планирует приступить к запускам небольших спутников на коммерческой основе. Два предыдущих испытания ее ракеты закончились неудачами.