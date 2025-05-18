Запуск на орбиту индийского спутника зондирования Земли завершился провалом

Ракета-носитель PSLV-XL из-за возникших технических проблем в третьей ступени в ходе полета не смогла в воскресенье вывести на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли EOS-09.

Ракета-носитель PSLV-XL из-за возникших технических проблем в третьей ступени в ходе полета не смогла в воскресенье вывести на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли EOS-09.

Как передает Report , об этом сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).

Запуск ракеты был осуществлен со стартовой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота на юго-востоке Индии в 05:59 по местному (в 04:29 по бакинскому) времени.

Спутник, срок службы которого рассчитан на пять лет, должен был предоставлять высококачественные изображения при любых погодных условиях и освещенности.

Отметим, что это не первый случай провального запуска ракеты-носителя индийской разработки серии PSLV. В конце августа 2017 года аппарат не смог вывести на орбиту искусственный спутник IRNSS H в рамках миссии С39.