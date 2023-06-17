Запуск корабля Crew Dragon наметили на середину августа

Запуск космического корабля Crew Dragon компании SpaceX, в экипаж которого войдет российский космонавт Константин Борисов, намечен на середину августа.

Запуск космического корабля Crew Dragon компании SpaceX, в экипаж которого войдет российский космонавт Константин Борисов, намечен на середину августа.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

В заявлении отмечается, что космонавт Роскосмоса Константин Борисов полетит в качестве специалиста седьмой миссии SpaceX по смене экипажа орбитального комплекса. Вместе с Борисовым в экипаж миссии Crew-7 войдут астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства датчанин Андреас Могенсен и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Сатоси Фурукава. Запуск корабля Crew Dragon под названием Endurance ("Выносливость") с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) намечен на середину августа.