О нас

Запуск корабля Crew Dragon наметили на середину августа

Запуск корабля Crew Dragon наметили на середину августа Запуск космического корабля Crew Dragon компании SpaceX, в экипаж которого войдет российский космонавт Константин Борисов, намечен на середину августа.
Другие страны
17 июня 2023 г. 07:06
Запуск корабля Crew Dragon наметили на середину августа

Запуск космического корабля Crew Dragon компании SpaceX, в экипаж которого войдет российский космонавт Константин Борисов, намечен на середину августа.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

В заявлении отмечается, что космонавт Роскосмоса Константин Борисов полетит в качестве специалиста седьмой миссии SpaceX по смене экипажа орбитального комплекса. Вместе с Борисовым в экипаж миссии Crew-7 войдут астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства датчанин Андреас Могенсен и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Сатоси Фурукава. Запуск корабля Crew Dragon под названием Endurance ("Выносливость") с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) намечен на середину августа.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Замминистра: В этом году в Азербайджане зафиксировано наибольшее количество паводков за последние 57 лет
Замминистра: В этом году в Азербайджане зафиксировано наибольшее количество паводков за последние 57 лет
16 июня 2023 г. 20:08
Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
14 июня 2023 г. 11:40
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
14 июня 2023 г. 10:58
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак Агдам
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак "Агдам"
13 июня 2023 г. 16:05
Глава Института стратегического мышления: Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией многогранное
Глава Института стратегического мышления: Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией многогранное
13 июня 2023 г. 11:40
Посол: Румыния готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере ВИЭ
Посол: Румыния готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере ВИЭ
12 июня 2023 г. 16:44
Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
10 июня 2023 г. 11:18
МИД Словакии: Поддерживаем поставки азербайджанского газа на европейские рынки
МИД Словакии: Поддерживаем поставки азербайджанского газа на европейские рынки
9 июня 2023 г. 10:55
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
8 июня 2023 г. 16:47
Айхан Гаджизаде: Ведется работа по определению точной даты встречи глав МИД Азербайджана и Армении
Айхан Гаджизаде: Ведется работа по определению точной даты встречи глав МИД Азербайджана и Армении
8 июня 2023 г. 16:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi