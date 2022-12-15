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Запуск коммерческой ракеты ZQ-2 в Китае прошел неудачно

Запуск коммерческой ракеты ZQ-2 в Китае прошел неудачно Экспериментальный запуск китайской коммерческой ракеты-носителя Zhuque-2 (ZQ-2) прошел неудачно в связи с дефектом в одном из двигателей.
Другие страны
15 декабря 2022 г. 10:29
Запуск коммерческой ракеты ZQ-2 в Китае прошел неудачно

Экспериментальный запуск китайской коммерческой ракеты-носителя Zhuque-2 (ZQ-2) прошел неудачно в связи с дефектом в одном из двигателей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила частная космическая компания LandSpace.

Как уточняется на ее странице в социальной сети WeChat, неисправным оказался двигатель второй ступени. "Детали поломки выясняются", - говорится в коротком уведомлении.

Запуск ZQ-2 был осуществлен в среду в 16:30 по пекинскому времени с космодрома Цзюцюань на севере КНР.

Zhuque-2 диаметром 3,35 м достигает 49,5 м в длину и весит 216 тонн. Она способна доставить полезный груз весом 4 тонны на солнечно-синхронную орбиту и 6 тонн на низкую околоземную орбиту, то есть на высоту порядка 500 и 200 км соответственно. В будущем LandSpace собирается ежегодно строить до 15 таких ракет.

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