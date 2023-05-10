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Запуск китайского космического грузовика Тяньчжоу-6 прошел успешно

Запуск китайского космического грузовика Тяньчжоу-6 прошел успешно Запуск китайского грузового космического корабля "Тяньчжоу-6" в среду прошел успешно.
Другие страны
10 мая 2023 г. 20:00
Запуск китайского космического грузовика Тяньчжоу-6 прошел успешно

Запуск китайского грузового космического корабля "Тяньчжоу-6" в среду прошел успешно.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава центра запусков космодрома Сичан (юго-западная провинция КНР Сычуань) Дэн Хунцинь.

"Тяньчжоу-6" вышел точно на заданную орбиту, его солнечный парус раскрылся, корабль функционирует в нормальном рабочем режиме. Объявляю запуск успешным", - заявил Дэн Хунцинь по трансляции, обеспеченной Центральным телевидением Китая.

Старт был осуществлен с космодрома Вэньчан на северо-восточном побережье провинции Хайнань в 21:22 по пекинскому времени при помощи ракеты "Чанчжэн-7" (CZ-7). Космодром Сичан курирует деятельность хайнаньской звездной гавани.

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