Запуск китайского космического грузовика Тяньчжоу-6 прошел успешно

Запуск китайского грузового космического корабля "Тяньчжоу-6" в среду прошел успешно.
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"Тяньчжоу-6" вышел точно на заданную орбиту, его солнечный парус раскрылся, корабль функционирует в нормальном рабочем режиме. Объявляю запуск успешным", - заявил Дэн Хунцинь по трансляции, обеспеченной Центральным телевидением Китая.
Старт был осуществлен с космодрома Вэньчан на северо-восточном побережье провинции Хайнань в 21:22 по пекинскому времени при помощи ракеты "Чанчжэн-7" (CZ-7). Космодром Сичан курирует деятельность хайнаньской звездной гавани.