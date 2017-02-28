Запреты Трампа в области иммиграции нанесли США убытки в 185 млн долларов

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Запрет на въезд в США граждан ряда мусульманских стран, установленный администрацией Дональда Трампа, уже нанес американской экономике ущерб на сумму не менее 185 млн долларов США. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такой вывод содержится в докладе Международной ассоциации делового туризма (Global Business Travel Association, GBTA).

"Согласно исследованию, интенсивность деловых поездок в США существенно снизилась сразу после того, как Трамп вступил в должность президента, но резкое падение произошло после подписанного им 27 января указа (по вопросам иммиграции), - отмечается в статье Huffington Post. - США потеряли около 185 млн долларов за счет отказа от бронирования деловых поездок". Интенсивность деловых поездок между США и другими странами спустя неделю после подписания указа снизилась на 2%.

Согласно подсчетам GBTA, сокращение деловых поездок на 1% в год может привести к потере США 71 тыс. рабочих мест и вызвать уменьшение ВВП на 5 млрд долларов.

Указ Трампа, подписанный 27 января, установил запрет продолжительностью 90 дней на допуск в США граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Впоследствии федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон) приостановил действие документа, апелляция Минюста на его решение была отклонена, но судебные тяжбы по этому поводу продолжаются. Трамп заявил, что намерен издать новый указ в области ужесточения иммиграционного режима в США.