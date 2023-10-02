Запрет на въезд в Болгарию российских автомобилей начнет действовать до конца дня

Запрет на въезд в Болгарию автомобилей с российскими номерами начнет действовать до конца понедельника.

Запрет на въезд в Болгарию автомобилей с российскими номерами начнет действовать до конца понедельника.

Как передает Report со ссылкой на болгарские СМИ, об этом сообщил глава болгарской пограничной полиции Антон Златанов.

По его словам, запрет касается не только легковых автомобилей, но и грузов. При этом он не не назвал точное количество российских машин, въезжающих в Болгарию ежемесячно, но уточнил, что их не так много.

Ранее Еврокомиссия опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане этой страны не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.