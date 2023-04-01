Запрет на проживание в Томиоке вблизи "Фукусимы-1" сняли спустя 12 лет после аварии

Запрет на проживание в городе Томиока в префектуре Фукусима снят спустя 12 лет после аварии на АЭС "Фукусима-1". Начиная с субботы, жители смогут вернуться в свои оставленные дома.

Запрет на проживание в городе Томиока в префектуре Фукусима снят спустя 12 лет после аварии на АЭС "Фукусима-1". Начиная с субботы, жители смогут вернуться в свои оставленные дома.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Для возвращения люди должны подать специальные заявления за несколько дней до планируемого заселения. К настоящему моменту желание вернуться изъявили лишь 54 человека, то есть примерно каждый пятидесятый из числа тех, кто по-прежнему зарегистрирован в этом районе, но покинул свое жилище после аварии.

Приказ об эвакуации снят в том числе для района вокруг двухкилометрового участка дороги, засаженного деревьями сакуры. Эта дорога считается символом Томиоки. Проживание было запрещено на территории, составляющей примерно 10% от площади города.

В марте 2011 года из-за цунами на АЭС "Фукусима-1" вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в результате чего произошло расплавление ядерного топлива в трех реакторах, что сопровождалось взрывами и выбросами радиации в атмосферу. Были заражены обширные прилегающие территории, откуда эвакуировали десятки тысяч людей.