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    Запрет на электронику в самолетах связан с бомбами в батареях

    Один такой случай уже произошел в самолете авиакомпании Daallo Airlines

    Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ Введенный США запрет на провоз электроники в салонах самолета может быть связан с тем, что группировка «Аль-Каида» разработала способ прятать взрывчатку в батареях ноутбуков, планшетов и других устройств.

    Как передает Report, об этом заявил телеканалу CBS неназванный американский чиновник.

    Один такой случай уже произошел в самолете авиакомпании Daallo Airlines в феврале 2016 года, который летел из Могадишо в Джибути. На его борту произошел взрыв, устроенный смертником с помощью заминированного ноутбука.

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