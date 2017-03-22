Запрет на электронику в самолетах связан с бомбами в батареях

Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ Введенный США запрет на провоз электроники в салонах самолета может быть связан с тем, что группировка «Аль-Каида» разработала способ прятать взрывчатку в батареях ноутбуков, планшетов и других устройств.

Как передает Report, об этом заявил телеканалу CBS неназванный американский чиновник.

Один такой случай уже произошел в самолете авиакомпании Daallo Airlines в феврале 2016 года, который летел из Могадишо в Джибути. На его борту произошел взрыв, устроенный смертником с помощью заминированного ноутбука.