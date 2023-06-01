Запасы нефти в США за неделю увеличились на 4,5 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за неделю выросли на 4,5 млн баррелей и на 26 мая 2023 года составили 459,7 млн баррелей.

Коммерческие запасы нефти в США за неделю выросли на 4,5 млн баррелей и на 26 мая 2023 года составили 459,7 млн баррелей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении Минэнерго страны.

В министерстве уточнили, что нынешний объем запасов на 2% ниже среднего за последние пять лет показателя, что характерного для этого времени года.

По данным на 19:05 по бакинскому времени, августовский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE дорожал на 1,51% - до $73,22 за баррель, в то же время стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в июле росла на 0,53% - до $68,92 за баррель.