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Запасы нефти в США за неделю увеличились на 4,5 млн баррелей

Запасы нефти в США за неделю увеличились на 4,5 млн баррелей Коммерческие запасы нефти в США за неделю выросли на 4,5 млн баррелей и на 26 мая 2023 года составили 459,7 млн баррелей.
Другие страны
1 июня 2023 г. 20:20
Запасы нефти в США за неделю увеличились на 4,5 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за неделю выросли на 4,5 млн баррелей и на 26 мая 2023 года составили 459,7 млн баррелей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении Минэнерго страны.

В министерстве уточнили, что нынешний объем запасов на 2% ниже среднего за последние пять лет показателя, что характерного для этого времени года.

По данным на 19:05 по бакинскому времени, августовский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE дорожал на 1,51% - до $73,22 за баррель, в то же время стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в июле росла на 0,53% - до $68,92 за баррель.

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Версия на английском языке US crude inventories post surprise rise, fuel stocks mixed - EIA

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