Запасы нефти в США за неделю увеличились на 4,1 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за неделю увеличились на 4,1 млн баррелей и на 7 февраля 2025 года составили 427,9 млн баррелей.

Коммерческие запасы нефти в США за неделю увеличились на 4,1 млн баррелей и на 7 февраля 2025 года составили 427,9 млн баррелей.

Как передает Report, об этом сообщило Минэнерго США.

В ведомстве уточнили, что нынешний объем запасов на 4% ниже среднего показателя за пять лет для этого времени года.

Согласно информации, цена апрельского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE снижалась на 1,27%, до $76,02 за баррель, а стоимость фьючерса нефти WTI с поставкой в марте снижалась на 1,46%, до $72,25 за баррель.