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Запасы нефти в США за неделю снизились на 6 млн баррелей

Запасы нефти в США за неделю снизились на 6 млн баррелей Коммерческие запасы нефти в США за неделю уменьшились на 6 млн баррелей и на 11 августа составили 439,7 млн баррелей,
Другие страны
16 августа 2023 г. 19:30
Запасы нефти в США за неделю снизились на 6 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за неделю уменьшились на 6 млн баррелей и на 11 августа составили 439,7 млн баррелей,

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Минэнерго США.

В министерстве уточнили, что текущий объем запасов на 1% ниже среднего показателя за последние пять лет, характерного для данного времени года.

По данным на 18:35 по бакинскому времени, октябрьский фьючерс на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE дешевеет на 0,61% - до $84,56 за баррель, стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в октябре 2023 года снижается до $80,55 за баррель (-0,35%).

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