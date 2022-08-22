Западные страны призвали к отказу от боевых действий в районе Запорожской АЭС

Президент США Джо Байден, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе состоявшейся совместной беседы призвали к обеспечению безопасности на Запорожской АЭС (ЗАЭС)

Президент США Джо Байден, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе состоявшейся совместной беседы призвали к обеспечению безопасности на Запорожской АЭС (ЗАЭС)

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает Белый дом.

"Лидеры (...) обсудили ситуацию на Запорожской атомной электростанции, в том числе необходимость избегать военных действий вблизи АЭС", - говорится в сообщении.

Стороны заявили о "важности скорейшего визита (на ЗАЭС) представителей МАГАТЭ для выяснения состояния систем безопасности".

В ходе беседы были затронуты вопросы переговоров по ядерной программе Ирана, "необходимости усиления поддержки партнеров в ближневосточном регионе и совместных усилий по сдерживанию дестабилизирующей региональной деятельности Ирана", отметил Белый дом.