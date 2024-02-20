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Западные силовые структуры ликвидировали группировку хакеров LockBit

Западные силовые структуры ликвидировали группировку хакеров LockBit Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании, Федеральное бюро расследований (ФБР) США и несколько других силовых структур провели совместную операцию, в ходе которой ликвидировали хакерскую группировку LockBit.
Другие страны
20 февраля 2024 г. 07:19
Западные силовые структуры ликвидировали группировку хакеров LockBit

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании, Федеральное бюро расследований (ФБР) США и несколько других силовых структур провели совместную операцию, в ходе которой ликвидировали хакерскую группировку LockBit.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, на сайте группировки размещено уведомление о том, что он находится под контролем правоохранительных органов.

Представитель ФБР заявил агентству, что в результате операции, в которой приняли участие 11 стран, было изъято 11 тыс. доменных имен, использовавшихся группировкой для распространения вредоносных программ. Цель операции, которая проводилась в течение последних дней, заключалась в разрушении инфраструктуры LockBit.

По данным американского Минюста, с участием LockBit было совершено более 1,4 тыс. кибератак в США и по всему миру. Хакеры потребовали от своих жертв суммарно более $100 млн, получив по меньшей мере десятки миллионов долларов в биткойнах.

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Версия на азербайджанском языке “Lockbit” kibercinayətkar dəstəsi beynəlxalq polis əməliyyatı ilə ifşa olunub

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