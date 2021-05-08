Западные посольства могут покинуть Кабул

Стремление союзников США вывести войска из Афганистана в те же сроки, что и Вашингтон, может привести к проблемам в сфере безопасности, из-за чего западным дипломатам придется покинуть Кабул.

Стремление союзников США вывести войска из Афганистана в те же сроки, что и Вашингтон, может привести к проблемам в сфере безопасности, из-за чего западным дипломатам придется покинуть Кабул.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что несколько союзников США, в том числе Германия, попросили Вашингтон замедлить темпы вывода войск, чтобы успеть решить логистические проблемы, связанные с возвращением своих солдат. Хотя Байден обещал, что ни одного американского солдата не останется в Афганистане к 11 сентября, военные планируют вернуть основную часть военнослужащих домой уже ко Дню независимости 4 июля. Уложиться в эти сроки успевают не все.

Особенные проблемы для западного присутствия в Афганистане создает то, что вместе с остальными союзниками намерена вывести свои силы Турция, которая ранее собиралась оставить военных для защиты международного аэропорта Кабула. Однако с их уходом западные дипломаты в Афганистане могут лишиться единственного безопасного способа покинуть страну в случае попытки талибов взять столицу.