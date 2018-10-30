Западные историки заявили об угрозе гражданской войны в США

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Следующие президентские выборы вполне могут привести к окончательному расколу в американском обществе и новой гражданской войне в стране.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, такое мнение высказал британский историк, профессор Гарвардского университета Нил Фергюсон в своей статье в газете The Sunday Times.

Как считает ученый, в последнее время в Соединенных Штатах усиливаются внутренние противоречия и обостряется "культурный конфликт".

В американском сегменте Интернета давно началась своеобразная культурная гражданская война, и с приближением промежуточных выборов в Конгресс она разгорается еще сильнее, отмечает Фергюсон.

Случаи отправки бомб видным критикам американского президента, таким как Барак Обама и Хиллари Клинтон, дает почву "новым пророчествам" о гражданской войне в США, считает историк.

Эмили Уэйлен, кандидат исторических наук Техасского университета, в своей статье для сайта Task&Purpose также анализирует риск гражданской войны в США, основываясь на методологии журналиста Джонатана Рэндала, который в свое время предсказал начало гражданской войны в Ливане.

Соединенные Штаты и Ливан, конечно же, сильно отличаются со всех точек зрения, пишет Уэйлен. И, тем не менее, сам феномен гражданской войны не делает различия между тем, насколько развита та или иная страна, отмечает историк.

Анализируя ситуацию в США при помощи методологии Рэндала, Уэйлен приходит к выводу, что поводы для беспокойства все-таки существуют.

При этом между Ливаном в 1975 году и Соединенными Штатами в 2018-м имеются некоторые сходства, которые не учитывались в свое время Рэндалом, указывает специалист.

Так, президентом США, по мнению Уэйлен, на данный момент является "хам", страна при этом имеет могущественных и ненадежных союзников со своими собственными интересами и, фактически, "карикатурное неэффективное правительство".

При этом Республиканская партия США напоминает консервативные силы Ливана накануне гражданской войны, а демократы, как в свое время прогрессивные партии Ливана, "дезорганизованы и децентрализованы", считает ученый.