​Западная коалиция нанесла ракетный удар по штабу террористов в Идлибе

Авиация западной коалиции во главе с США нанесла ракетный удар по штабу экстремистской группировки "Хорас ад-Дин" в окрестностях сирийского Идлиба.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал "Аль-Маядин".

В результате атаки было уничтожено более 40 боевиков и полевых командиров.

По некоторым данным, в момент удара в штабе мог быть главарь террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" Мухаммед аль-Джулани, который в тот момент принимал участие в совещании с союзниками.