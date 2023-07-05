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Запад предупредили о новой энергетической угрозе предстоящей зимой

Запад предупредили о новой энергетической угрозе предстоящей зимой Цены на энергоносители предстоящей зимой в западных странах могут резко вырасти, так как может произойти ускорение восстановления экономики Китая. Кроме того, приближающийся зимний период может быть очень суровым и значительно более холодным, чем предыдущ
Другие страны
5 июля 2023 г. 20:33
Запад предупредили о новой энергетической угрозе предстоящей зимой

Цены на энергоносители предстоящей зимой в западных странах могут резко вырасти, так как может произойти ускорение восстановления экономики Китая. Кроме того, приближающийся зимний период может быть очень суровым и значительно более холодным, чем предыдущий.

Как передает Report, об этом сообщает Haber7, ссылаясь на заявление главы МАЭ Фатиха Бирола.

"В случае быстрого восстановления китайской экономики и суровой зимы цены на природный газ могут вырасти и это поставит потребителей в затруднительное положение", — отметил Бирол.

По его словам, при реализации подобного сценария, правительствам придется поддерживать домохозяйства, которые могут пострадать от роста цен. Поэтому очень важно сейчас обратить внимание на энергосбережение и возобновляемые источники энергии.

Он добавил, что неясно, насколько сильно растет экономика Китая. Однако есть вероятность того, что предстоящей зимой в Европе могут происходить перебои с подачей электроэнергии.

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