Запад пока не достиг договоренности о подготовке летчиков ВСУ к применению F-16

Вашингтону и его союзникам пока не удалось окончательно согласовать вопросы, касающиеся обучения украинских летчиков применению американских истребителей-бомбардировщиков F-16, из-за этого получение Киевом самолетов задерживается.

Вашингтону и его союзникам пока не удалось окончательно согласовать вопросы, касающиеся обучения украинских летчиков применению американских истребителей-бомбардировщиков F-16, из-за этого получение Киевом самолетов задерживается.

Как передает Report, об этом сообщила американская газета Politico.

В публикации со ссылкой на должностных лиц США отмечается, что "западным партнерам лишь предстоит достичь договоренностей относительно плана подготовки украинских летчиков к полетам на обещанных истребителях". Хотя Дания и Нидерланды возглавляют коалицию из 11 государств в поддержку подготовки ВС Украины, пока ни одна страна публично не обязалась предоставить самолеты для программы, указано в материале.