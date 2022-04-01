О нас
Аудио новости

Запад отдает Киеву десятки тысяч противотанковых средств и ПЗРК

Запад отдает Киеву десятки тысяч противотанковых средств и ПЗРК Страны Запада поставляют Украине среди прочих вооружений и военной техники десятки тысяч противотанковых систем, а также сотни или тысячи переносных зенитно-ракетных комплексов типа Stinger.
Другие страны
1 апреля 2022 г. 04:23
Запад отдает Киеву десятки тысяч противотанковых средств и ПЗРК

Страны Запада поставляют Украине среди прочих вооружений и военной техники десятки тысяч противотанковых систем, а также сотни или тысячи переносных зенитно-ракетных комплексов типа Stinger.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, nакие данные изложил в четверг на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей начальник штаба Армии (сухопутных войск) США генерал Джеймс Макконвилл.

"Мы видим (передаваемые Киеву) десятки тысяч (единиц), причем не обязательно от нас, а от целого ряда (стран), противотанковых средств, что мы считаем очень важным. И от сотен до тысяч... средств, подобных Stinger, для противовоздушной обороны", - заявил американский военачальник.

Он подтвердил, что параллельно Пентагон заключает контракты с американским военно-промышленным комплексом на производство этой техники, чтобы ее запасы сохранялись в нужных Вашингтону объемах на складах. "Чтобы мы были готовы для любого типа (потенциального) будущего конфликта. Мы этим (восполнением) сейчас занимаемся", - сказал Макконвилл.

При этом генерал отметил, что обнародованный 28 марта проект федерального бюджета США на 2023 финансовый год предусматривает в том числе ассигнование средств по линии военного ведомства на разработку "будущего (вида ПЗРК) Stinger". Эти деньги предполагается выделить "в действительности не для того, чтобы восстановить запасы, а чтобы улучшить" данный ПЗРК, уточнил начштаба Армии США.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Qərb Kiyevə minlərlə tank əleyhinə silah və “Stinger” verib

Самое важное

Азербайджан репатриировал из Сирии 7 своих граждан
Азербайджан репатриировал из Сирии 7 своих граждан
31 марта 2022 г. 20:13
В столице тюркского мира Шуше пройдет ряд мероприятий в 2023 году
В столице тюркского мира Шуше пройдет ряд мероприятий в 2023 году
31 марта 2022 г. 16:52
Эрдоган: Армянские вооруженные формирования должны быть полностью выведены с территории Азербайджана
Эрдоган: Армянские вооруженные формирования должны быть полностью выведены с территории Азербайджана
31 марта 2022 г. 15:38
Шуша объявлена столицей тюркского мира на 2023 год
Шуша объявлена столицей тюркского мира на 2023 год
31 марта 2022 г. 14:31
Ильхам Алиев: Надеюсь, что встреча с премьер-министром Армении будет продуктивной
Ильхам Алиев: Надеюсь, что встреча с премьер-министром Армении будет продуктивной
31 марта 2022 г. 14:26
МИД Азербайджана: Чтим память жертв мартовской резни 1918 года
МИД Азербайджана: Чтим память жертв мартовской резни 1918 года
31 марта 2022 г. 10:02
Евросоюз проведет трехстороннюю встречу с лидерами Азербайджана и Армении
Евросоюз проведет трехстороннюю встречу с лидерами Азербайджана и Армении
30 марта 2022 г. 23:12
Во время раскопок в Фаррухе найдены останки еще нескольких азербайджанцев
ФотоВо время раскопок в Фаррухе найдены останки еще нескольких азербайджанцев
30 марта 2022 г. 16:44
Азербайджан объявил Михаила Делягина в международный розыск
Азербайджан объявил Михаила Делягина в международный розыск
30 марта 2022 г. 15:40
Из Сирии в Армению переброшены 4 Су-30 взамен направленных на войну с Украиной
Из Сирии в Армению переброшены 4 Су-30 взамен направленных на войну с Украиной
30 марта 2022 г. 15:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi