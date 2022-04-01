Запад отдает Киеву десятки тысяч противотанковых средств и ПЗРК

Страны Запада поставляют Украине среди прочих вооружений и военной техники десятки тысяч противотанковых систем, а также сотни или тысячи переносных зенитно-ракетных комплексов типа Stinger.

Страны Запада поставляют Украине среди прочих вооружений и военной техники десятки тысяч противотанковых систем, а также сотни или тысячи переносных зенитно-ракетных комплексов типа Stinger.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, nакие данные изложил в четверг на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей начальник штаба Армии (сухопутных войск) США генерал Джеймс Макконвилл.

"Мы видим (передаваемые Киеву) десятки тысяч (единиц), причем не обязательно от нас, а от целого ряда (стран), противотанковых средств, что мы считаем очень важным. И от сотен до тысяч... средств, подобных Stinger, для противовоздушной обороны", - заявил американский военачальник.

Он подтвердил, что параллельно Пентагон заключает контракты с американским военно-промышленным комплексом на производство этой техники, чтобы ее запасы сохранялись в нужных Вашингтону объемах на складах. "Чтобы мы были готовы для любого типа (потенциального) будущего конфликта. Мы этим (восполнением) сейчас занимаемся", - сказал Макконвилл.

При этом генерал отметил, что обнародованный 28 марта проект федерального бюджета США на 2023 финансовый год предусматривает в том числе ассигнование средств по линии военного ведомства на разработку "будущего (вида ПЗРК) Stinger". Эти деньги предполагается выделить "в действительности не для того, чтобы восстановить запасы, а чтобы улучшить" данный ПЗРК, уточнил начштаба Армии США.