Запад оказывает давление на ряд стран из-за обхода антироссийских санкций

Великобритания, ЕС и США направили письма Маршалловым Островам, Либерии и Панаме с требованием, чтобы они усилили наблюдение за своими судами, которые могут заниматься перевозкой российской нефти в обход западных санкций.

Великобритания, ЕС и США направили письма Маршалловым Островам, Либерии и Панаме с требованием, чтобы они усилили наблюдение за своими судами, которые могут заниматься перевозкой российской нефти в обход западных санкций.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

По его информации, в письмах содержатся предупреждения об увеличении числа случаев обхода ограничения на цену российской нефти и требование к трем странам ужесточить контроль над морскими перевозками.

На данный момент посольства трех государств в США, сами Соединенные Штаты, Великобритания и ЕС не предоставили комментариев.

Напомним, что эмбарго Евросоюза на морские поставки нефти из РФ вступило в силу 5 декабря 2022 года. Страны Группы семи, ЕС и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий. С 5 февраля 2023 года аналогичные ограничения начали действовать на поставки нефтепродуктов из России.