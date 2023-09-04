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Запад окажет давление на ОАЭ из-за обвинений в участии в поставках электроники в РФ

Запад окажет давление на ОАЭ из-за обвинений в участии в поставках электроники в РФ Великобритания и ЕС будут оказывать давление на ОАЭ в связи с тем, что через Эмираты в Россию поставляются чипы и электронные компоненты.
Другие страны
4 сентября 2023 г. 17:48
Запад окажет давление на ОАЭ из-за обвинений в участии в поставках электроники в РФ

Великобритания и ЕС будут оказывать давление на ОАЭ в связи с тем, что через Эмираты в Россию поставляются чипы и электронные компоненты.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает The Wall Street Journal.

Представители США, Великобритании и ЕС уже посещали другие страны, такие как Турция и Казахстан, с целью воздействия на местные власти из-за торговли с Москвой.

Официальный представитель ОАЭ, в свою очередь заявил, что страна контролирует экспорт продукции двойного назначения и привержена защите "целостности глобальной финансовой системы".

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