Запад окажет давление на ОАЭ из-за обвинений в участии в поставках электроники в РФ

Великобритания и ЕС будут оказывать давление на ОАЭ в связи с тем, что через Эмираты в Россию поставляются чипы и электронные компоненты.

Великобритания и ЕС будут оказывать давление на ОАЭ в связи с тем, что через Эмираты в Россию поставляются чипы и электронные компоненты.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает The Wall Street Journal.

Представители США, Великобритании и ЕС уже посещали другие страны, такие как Турция и Казахстан, с целью воздействия на местные власти из-за торговли с Москвой.

Официальный представитель ОАЭ, в свою очередь заявил, что страна контролирует экспорт продукции двойного назначения и привержена защите "целостности глобальной финансовой системы".