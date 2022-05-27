Запад может разрешить российским олигархам откупиться от санкций

Страны Запада могут разрешить российским олигархам откупиться от санкций в обмен на денежную помощь на восстановление Украины после войны.

Страны Запада могут разрешить российским олигархам откупиться от санкций в обмен на денежную помощь на восстановление Украины после войны.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в AP.

Издание со ссылкой на правительственных чиновников пишет, что западные союзники в настоящее время рассматривают такую возможность, а идею предложила канадский вице-премьер и министр финансов Христя Фриланд на министерской встрече G7 в Германии.

По словам одного из чиновников, Фриланд подняла данный вопрос после того, как российские олигархи сами предложили такой вариант. При этом отмечается, что украинская сторона в курсе таких обсуждений. Запад заинтересован в том, чтобы олигархи отмежевались от президента России Владимира Путина и в то же время обеспечивали финансирование Украины.

"Мы бы не говорили об этом, если бы не было понимания со стороны украинцев. Мы должны знать, что это работает и для них", - добавил чиновник.