Запад может передать истребители F-16 Украине из-за перехода на F-35

Западные страны, переходящие на высоко ценимые самолеты Lockheed Martin пятого поколения F-35, могут отдать свои F-16 таким странам, как Украина.

Западные страны, переходящие на высоко ценимые самолеты Lockheed Martin пятого поколения F-35, могут отдать свои F-16 таким странам, как Украина.

Как передает Report, об этом сообщил Newsweek бывший генеральный менеджер программы Lockheed Martin F-35 Том Бербедж.

С вторжением России в Украину в феврале 2022 года побудило перейти на F-35 многие страны, которые до этого не решались начать закупки этих истребителей, отметил он.

Поскольку Финляндия присоединилась к программе F-35, присоединившись к другим странам, граничащим с Арктикой, таким как Канада и Норвегия, в Тихом океане формируется еще одна группа "естественных союзов", указал Бербедж.

По его словам, на переход союзников США со старых истребителей на F-35, который является естественным, потребуются годы.