О нас

Запад может передать истребители F-16 Украине из-за перехода на F-35

Запад может передать истребители F-16 Украине из-за перехода на F-35 Западные страны, переходящие на высоко ценимые самолеты Lockheed Martin пятого поколения F-35, могут отдать свои F-16 таким странам, как Украина.
Другие страны
22 июля 2023 г. 04:17
Запад может передать истребители F-16 Украине из-за перехода на F-35

Западные страны, переходящие на высоко ценимые самолеты Lockheed Martin пятого поколения F-35, могут отдать свои F-16 таким странам, как Украина.

Как передает Report, об этом сообщил Newsweek бывший генеральный менеджер программы Lockheed Martin F-35 Том Бербедж.

С вторжением России в Украину в феврале 2022 года побудило перейти на F-35 многие страны, которые до этого не решались начать закупки этих истребителей, отметил он.

Поскольку Финляндия присоединилась к программе F-35, присоединившись к другим странам, граничащим с Арктикой, таким как Канада и Норвегия, в Тихом океане формируется еще одна группа "естественных союзов", указал Бербедж.

По его словам, на переход союзников США со старых истребителей на F-35, который является естественным, потребуются годы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qərb “F-35”lərə keçidlə əlaqədar “F-16”ları Ukraynaya verə bilər

Самое читаемое

В Судане при ударе по больнице погибли четыре человека
В Судане при ударе по больнице погибли четыре человека
15 июля 2023 г. 20:29
ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии
ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии
18 июля 2023 г. 08:07
На юго-востоке Ирана более 250 человек пострадали от песчаной бури
На юго-востоке Ирана более 250 человек пострадали от песчаной бури
18 июля 2023 г. 19:10
В Беларусь въехала шестая колонна ЧВК Вагнер из 120 единиц техники
В Беларусь въехала шестая колонна ЧВК "Вагнер" из 120 единиц техники
19 июля 2023 г. 05:07
Протестующие подожгли посольство Швеции в Багдаде в ответ на осквернение Корана
ВидеоПротестующие подожгли посольство Швеции в Багдаде в ответ на осквернение Корана
20 июля 2023 г. 04:51
МИД: Армянская сторона должна отказаться от препятствующих мирному процессу действий
МИД: Армянская сторона должна отказаться от препятствующих мирному процессу действий
20 июля 2023 г. 19:01
Предотвращен незаконный оборот 46 кг наркотиков, ввезенных из Ирана
Предотвращен незаконный оборот 46 кг наркотиков, ввезенных из Ирана
21 июля 2023 г. 09:46
Поступления в бюджет Азербайджана от приватизации выросли более чем в два раза
Поступления в бюджет Азербайджана от приватизации выросли более чем в два раза
21 июля 2023 г. 12:50
Сборная Азербайджана по баскетболу разгромила команду Армении
ФотоСборная Азербайджана по баскетболу разгромила команду Армении
21 июля 2023 г. 19:57
Рэнкинг активов НКО в Азербайджане (01.01.2023)
Рэнкинг активов НКО в Азербайджане (01.01.2023)
15 июля 2023 г. 10:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi