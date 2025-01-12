О нас

Занимавшийся делами Трампа спецпрокурор Смит покинул свой пост

Занимавшийся делами Трампа спецпрокурор Смит покинул свой пост Спецпрокурор США Джек Смит, занимавшийся разбирательствами в отношении Дональда Трампа, который станет следующим американским лидером, покинул свой пост.
Другие страны
12 января 2025 г. 03:45
Занимавшийся делами Трампа спецпрокурор Смит покинул свой пост

Спецпрокурор США Джек Смит, занимавшийся разбирательствами в отношении Дональда Трампа, который станет следующим американским лидером, покинул свой пост.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС представитель американского Минюста.

Он ответил утвердительно на вопрос о том, покинул ли Смит свою должность в этом ведомстве.

Представитель пояснил, что об этом говорится, в частности, в одном из документов, который ранее был подан в федеральный окружной суд в штате Флорида. В нем отмечается: "Спецпрокурор завершил свою работу и представил окончательный конфиденциальный доклад 7 января 2025 года, 10 января он уволился из министерства".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Trampın istintaqını aparan xüsusi prokuror istefa verib

Другие новости из категории

Байден удостоил Папу Римского Франциска высшей гражданской награды США
Байден удостоил Папу Римского Франциска высшей гражданской награды США
12 января 2025 г. 03:09
Армия Израиля сообщила о гибели четырех своих военных в боях в секторе Газа
Армия Израиля сообщила о гибели четырех своих военных в боях в секторе Газа
12 января 2025 г. 02:51
Огненные торнадо обрушились на Лос-Анджелес
ВидеоОгненные торнадо обрушились на Лос-Анджелес
12 января 2025 г. 02:18
ВВС Израиля устранили 165 радикалов на Западном берегу с октября 2023 года
ВВС Израиля устранили 165 радикалов на Западном берегу с октября 2023 года
12 января 2025 г. 01:22
Хуситы атаковали в Красном море американский авианосец
Хуситы атаковали в Красном море американский авианосец
12 января 2025 г. 00:50
Дамаск и Бейрут договорились о возвращении сирийских заключенных из ливанских тюрем
Дамаск и Бейрут договорились о возвращении сирийских заключенных из ливанских тюрем
11 января 2025 г. 23:49
Зеленский распорядился увеличить количество заказов БПЛА
Зеленский распорядился увеличить количество заказов БПЛА
11 января 2025 г. 23:12
Спецпредставитель Трампа: Мир должен вернуться к политике максимального давления на Тегеран
Спецпредставитель Трампа: Мир должен вернуться к политике максимального давления на Тегеран
11 января 2025 г. 22:51
Число пострадавших при столкновении трамваев во Франции достигло 50 человек
ВидеоЧисло пострадавших при столкновении трамваев во Франции достигло 50 человек
11 января 2025 г. 22:33
Нетаньяху поручил делегации Израиля вылететь в Доху на переговоры по Газе
Нетаньяху поручил делегации Израиля вылететь в Доху на переговоры по Газе
11 января 2025 г. 22:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi