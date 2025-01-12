Занимавшийся делами Трампа спецпрокурор Смит покинул свой пост

Спецпрокурор США Джек Смит, занимавшийся разбирательствами в отношении Дональда Трампа, который станет следующим американским лидером, покинул свой пост.

Спецпрокурор США Джек Смит, занимавшийся разбирательствами в отношении Дональда Трампа, который станет следующим американским лидером, покинул свой пост.

Как передает Report , об этом сообщил ТАСС представитель американского Минюста.

Он ответил утвердительно на вопрос о том, покинул ли Смит свою должность в этом ведомстве.

Представитель пояснил, что об этом говорится, в частности, в одном из документов, который ранее был подан в федеральный окружной суд в штате Флорида. В нем отмечается: "Спецпрокурор завершил свою работу и представил окончательный конфиденциальный доклад 7 января 2025 года, 10 января он уволился из министерства".