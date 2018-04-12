Замсоветника президента США по нацбезопасности Шэдлоу ушла в отставку

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Первый заместитель советника президента США по национальной безопасности Надя Шэдлоу ушла в отставку.

Как передает Report, соответствующее заявление распространил представитель Белого дома Радж Шах.

Он отметил, что Америка выразила Шэдлоу благодарность за службу и лидерские качества. По словам Шаха, на данном посту Шэдлоу внесла большой вклад в формирование стратегии национальной безопасности по принципу "Америка прежде всего". Шэдлоу пробудет на своем посту до 27 апреля.

Отмечается, что отставка Шэдлоу может быть связана с приходом в Белый дом нового советника президента по нацбезопасности Джона Болтона, набирающего команду.