О нас

Зампред КНР: стран должны разрешать конфликты путем диалога и консультаций

Зампред КНР: стран должны разрешать конфликты путем диалога и консультаций Международное сообщество обязано разрешать конфликты с помощью диалога и консультаций, практиковать многосторонность и инклюзивность.
Другие страны
2 июля 2023 г. 10:56
Зампред КНР: стран должны разрешать конфликты путем диалога и консультаций

Международное сообщество обязано разрешать конфликты с помощью диалога и консультаций, практиковать многосторонность и инклюзивность.

Как передает Report, об этом заявил заместитель председателя КНР Хань Чжэн в ходе XI Форума глобального мира в Пекине.

Он также отметил необходимость использовать диалог, чтобы укреплять взаимное доверие, разрешать споры и добиваться безопасности.

"Нужно разрешать конфликты путем диалога и консультаций. Международное сообщество, особенно влиятельные крупные державы, должны недвусмысленно содействовать миру, способствовать переговорам и посредничеству в соответствии с потребностями и пожеланиями заинтересованных стран", - сказал Хань Чжэн.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Çinin vitse-prezidenti: “Münaqişələri dialoq və məsləhətləşmələr yolu ilə həll etməliyik”

Другие новости из категории

Марк Милли: треть самых современных армий мира будет роботизирована
Марк Милли: треть самых современных армий мира будет роботизирована
2 июля 2023 г. 10:04
Румынию покинули 40 работников посольства РФ
Румынию покинули 40 работников посольства РФ
2 июля 2023 г. 09:17
Сильные ливни в Японии привели к человеческим жертвам
Сильные ливни в Японии привели к человеческим жертвам
2 июля 2023 г. 08:47
В Канаде зафиксировали торнадо диаметром в полтора километра
В Канаде зафиксировали торнадо диаметром в полтора километра
2 июля 2023 г. 08:29
Во Франции за ночь задержали сотни участников беспорядков
Во Франции за ночь задержали сотни участников беспорядков
2 июля 2023 г. 08:02
Киев подвергся ночной атаке беспилотников
Киев подвергся ночной атаке беспилотников
2 июля 2023 г. 07:44
Свидетель убийства полицейским подростка, после чего Францию охватили беспорядки, рассказал правду
Свидетель убийства полицейским подростка, после чего Францию охватили беспорядки, рассказал правду
2 июля 2023 г. 07:15
Налоговое агентство Канады выявило случаи незаконного получения пособий сотрудниками
Налоговое агентство Канады выявило случаи незаконного получения пособий сотрудниками
2 июля 2023 г. 05:36
Пилот ВВС Колумбии погиб при столкновении двух военных самолетов
Пилот ВВС Колумбии погиб при столкновении двух военных самолетов
2 июля 2023 г. 05:22
В Париже задержали еще 80 человек на фоне продолжающихся беспорядков
В Париже задержали еще 80 человек на фоне продолжающихся беспорядков
2 июля 2023 г. 03:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi