Зампред КНР: стран должны разрешать конфликты путем диалога и консультаций

Международное сообщество обязано разрешать конфликты с помощью диалога и консультаций, практиковать многосторонность и инклюзивность.

Международное сообщество обязано разрешать конфликты с помощью диалога и консультаций, практиковать многосторонность и инклюзивность.

Как передает Report , об этом заявил заместитель председателя КНР Хань Чжэн в ходе XI Форума глобального мира в Пекине.

Он также отметил необходимость использовать диалог, чтобы укреплять взаимное доверие, разрешать споры и добиваться безопасности.

"Нужно разрешать конфликты путем диалога и консультаций. Международное сообщество, особенно влиятельные крупные державы, должны недвусмысленно содействовать миру, способствовать переговорам и посредничеству в соответствии с потребностями и пожеланиями заинтересованных стран", - сказал Хань Чжэн.