Зампред КНР: стран должны разрешать конфликты путем диалога и консультаций

Международное сообщество обязано разрешать конфликты с помощью диалога и консультаций, практиковать многосторонность и инклюзивность.
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Он также отметил необходимость использовать диалог, чтобы укреплять взаимное доверие, разрешать споры и добиваться безопасности.
"Нужно разрешать конфликты путем диалога и консультаций. Международное сообщество, особенно влиятельные крупные державы, должны недвусмысленно содействовать миру, способствовать переговорам и посредничеству в соответствии с потребностями и пожеланиями заинтересованных стран", - сказал Хань Чжэн.