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Зампред Китая обсудил с Илоном Маском торгово-экономические связи с США

Зампред Китая обсудил с Илоном Маском торгово-экономические связи с США Заместитель председателя КНР Хань Чжэн провел встречу с американским предпринимателем Илоном Маском в Вашингтоне.
Другие страны
20 января 2025 г. 09:40
Зампред Китая обсудил с Илоном Маском торгово-экономические связи с США

Заместитель председателя КНР Хань Чжэн провел встречу с американским предпринимателем Илоном Маском в Вашингтоне.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua.

В ходе встречи зампред КНР заявил о том, что Пекин приветствует американские компании, включая Tesla, пользоваться возможностями, которые предлагает развитие Китая.

Маск отметил, что Tesla готова углублять инвестиции и сотрудничество в Китае, а также "играть активную роль в содействии экономическим и торговым обменам между США и Китаем".

Отмечается, что Хань Чжэн приехал в США с целью принять участие в инаугурации избранного президента Дональда Трампа.

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Версия на английском языке China vice president meets with Elon Musk

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