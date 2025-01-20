Зампред Китая обсудил с Илоном Маском торгово-экономические связи с США

Заместитель председателя КНР Хань Чжэн провел встречу с американским предпринимателем Илоном Маском в Вашингтоне.

Заместитель председателя КНР Хань Чжэн провел встречу с американским предпринимателем Илоном Маском в Вашингтоне.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua.

В ходе встречи зампред КНР заявил о том, что Пекин приветствует американские компании, включая Tesla, пользоваться возможностями, которые предлагает развитие Китая.

Маск отметил, что Tesla готова углублять инвестиции и сотрудничество в Китае, а также "играть активную роль в содействии экономическим и торговым обменам между США и Китаем".

Отмечается, что Хань Чжэн приехал в США с целью принять участие в инаугурации избранного президента Дональда Трампа.