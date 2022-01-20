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Зампостпреда РФ при ООН: Россия не допустит героизации нацизма

Зампостпреда РФ при ООН: Россия не допустит героизации нацизма Россия не допустит героизации нацизма и распространения неонацизма, а также не смирится с попытками оболгать правду о Второй мировой войне.
Другие страны
20 января 2022 г. 21:51
Зампостпреда РФ при ООН: Россия не допустит героизации нацизма

Россия не допустит героизации нацизма и распространения неонацизма, а также не смирится с попытками оболгать правду о Второй мировой войне.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на заседании Совета безопасности ООН заместитель постпреда РФ Геннадий Кузьмин.

"Память о жертвах Второй мировой войны и Победе над общим врагом священна для нас. Вот почему мы никогда не смиримся с попытками оболгать и извратить правду о Второй мировой войне, боевом братстве стран-членов антигитлеровской коалиции", - сказал Кузьмин.

"Мы не допустим осквернения мемориалов солдатам-освободителям, героизации нацизма и распространения неонацизма. Подобные действия несут угрозу международному миру и безопасности", - подчеркнул он.

По его словам, Москва считает принципиально важным раскрывать правду о жертвах Холокоста, геноциде советского народа и других преступлениях нацистской Германии и ее пособников.

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Версия на азербайджанском языке Gennadi Kuzmin: “Rusiya nasizmin qəhramanlaşdırılmasına imkan verməyəcək”

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