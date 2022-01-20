Зампостпреда РФ при ООН: Россия не допустит героизации нацизма

Россия не допустит героизации нацизма и распространения неонацизма, а также не смирится с попытками оболгать правду о Второй мировой войне.

Россия не допустит героизации нацизма и распространения неонацизма, а также не смирится с попытками оболгать правду о Второй мировой войне.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом заявил на заседании Совета безопасности ООН заместитель постпреда РФ Геннадий Кузьмин.

"Память о жертвах Второй мировой войны и Победе над общим врагом священна для нас. Вот почему мы никогда не смиримся с попытками оболгать и извратить правду о Второй мировой войне, боевом братстве стран-членов антигитлеровской коалиции", - сказал Кузьмин.

"Мы не допустим осквернения мемориалов солдатам-освободителям, героизации нацизма и распространения неонацизма. Подобные действия несут угрозу международному миру и безопасности", - подчеркнул он.

По его словам, Москва считает принципиально важным раскрывать правду о жертвах Холокоста, геноциде советского народа и других преступлениях нацистской Германии и ее пособников.