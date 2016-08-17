Зампосла КНДР в Великобритании бежал в Южную Корею - ОБНОВЛЕНО

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Заместитель посла КНДР в Лондоне Тае Ён Хо бежал в Южную Корею.

Как сообщает Report со ссылкой на южнокорейские СМИ, дипломат намерен просить убежища в этой стране.

Тае Ён Хо заявляет, что испытывал давление со стороны властей КНДР в связи с обвинениями Запада в отношении этой страны из-за нарушений прав человека в Северной Корее.

***12:02

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Заместитель посла Северной Кореи в Великобритании Таи Ён Хо бежал вместе со своей семьей в другую страну.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, если информация подтвердится, то это будет бегство одного из самых высокопоставленных чиновников КНДР.

Тем временем, источник южнокорейской газеты JoongAng Ilbo рассказал, что зампосла подготовил подробный план и следовал ему, он приземлился в третьей стране в качестве просителя убежища.

При этом не указано, в какую именно страну улетел дипломат и была ли это Великобритания.